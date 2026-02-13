Опасная погода: о чем предупредили синоптики жителей Харькова и области
Опасные метеорологические явления будут на Харьковщине сегодня, 13 февраля, и в субботу.
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в ближайшее время с сохранением до конца суток 13 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед.
Такие же явления прогнозируют ночью и утром 14 февраля. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, сегодня в Харькове и области – облачно с прояснениями. В городе днем – 1-3 тепла, сообщали в Региональном центре по гидрометеорологии. По области температура днем составит от 0 до 5 градусов со знаком «плюс».
