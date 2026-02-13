Live

Опасная погода: о чем предупредили синоптики жителей Харькова и области

Общество 14:45   13.02.2026
Виктория Яковенко
Опасная погода: о чем предупредили синоптики жителей Харькова и области

Опасные метеорологические явления будут на Харьковщине сегодня, 13 февраля, и в субботу.

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в ближайшее время с сохранением до конца суток 13 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед.

Такие же явления прогнозируют ночью и утром 14 февраля. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, сегодня в Харькове и области – облачно с прояснениями. В городе днем ​​– 1-3 тепла, сообщали в Региональном центре по гидрометеорологии. По области температура днем ​​составит от 0 до 5 градусов со знаком «плюс».

Читайте также: На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

10.02.2026
В среду в Харькове снова будет опасно: предупреждение синоптиков
07.02.2026
Гололед и сильный ветер. Прогноз погоды на 8 февраля в Харькове и области
07.02.2026
Как борются с гололедом на дорогах коммунальщики в Харькове (фото, видео)
07.02.2026
Гололед на дорогах: опасная погода будет царить 8 февраля в Харькове и области
06.02.2026
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в субботу


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Опасная погода: о чем предупредили синоптики жителей Харькова и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 14:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасные метеорологические явления будут на Харьковщине сегодня, 13 февраля, и в субботу.".