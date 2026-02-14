Сильный ветер, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, в Харькове и области — облачно. Ночью прогнозируется небольшой дождь, в области — мокрый снег. Днем также будут осадки. Кроме этого, синоптики предупредили о тумане и слабом гололеде.

В Харькове термометры ночью будут показывать около 0°, днем ​​от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью будет составлять от 2 мороза до 3 тепла, днем ​​от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы, 15-20 м/с.

