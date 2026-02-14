Сильный ветер, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 15 февраля
В воскресенье, 15 февраля, в Харькове и области — облачно. Ночью прогнозируется небольшой дождь, в области — мокрый снег. Днем также будут осадки. Кроме этого, синоптики предупредили о тумане и слабом гололеде.
В Харькове термометры ночью будут показывать около 0°, днем от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью будет составлять от 2 мороза до 3 тепла, днем от 1 мороза до 4 тепла.
Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы, 15-20 м/с.
Ранее в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали об опасных метеорологических явлениях завтра. Детальнее.
Читайте также: Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сильный ветер, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 15 февраля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 20:19;