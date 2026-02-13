Повернення «чорних лісорубів», Лозова без води – підсумки 13 лютого
«Чорні лісоруби» повертаються. Без води залишилися жителі Лозової внаслідок чергової нічної атаки. Співробітники Харківської філії «Газмережі» ризикували життям, аби пів тисячі людей у чотирьох селах не сиділи взимку без газу. Вітчима в Харкові підозрюють у розбещенні малолітньої падчерки. На Північній Салтівці відновлюють ще дві висотки. Попереду – теплі вихідні. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 лютого.
Зі зростанням попиту на дрова на Харківщині розвиваються схеми винищення лісу
Обласна прокуратура повідомила про оборудку, яку викрили в Дергачівському лісництві. У її організації обвинувачують двох посадовців лісництва. Вони залучили до «бізнесу» знайомих комерсантів. Компанія обирала віддалені ділянки лісу, де дерева рубили в промислових масштабах. А лісничі забезпечували прикриття цьому процесу. Слідство встановило, що знищили понад тисячу дерев різних порід. Збитки державі оцінили в майже 12 мільйонів гривень. Справу передали до суду.
Без води залишилися жителі Лозової внаслідок чергової нічної атаки
Місто росіяни тероризують кілька діб поспіль. Мер Сергій Зеленський зранку повідомив, що водопостачання припинили щонайменше до 18:00.
Співробітники Харківської філії «Газмережі» ризикували життям, аби пів тисячі людей у чотирьох селах не сиділи взимку без газу
Для цього довелося ремонтувати об’єкт у прикордонні – за 5 кілометрів від зони бойових дій. Ремонт провели успішно. Люди з газом, повідомила пресслужба «Газмереж».
Вітчима в Харкові підозрюють у розбещенні малолітньої падчерки
Поліція виявила в нього пів тисячі файлів з оголеною дитиною. Харківська обласна прокуратура повідомила: розпусні дії тривали близько чотирьох років. Фото та відео падчерки вітчим зберігав на своєму комп’ютері – разом із іншою дитячою порнографією, яку завантажував через інтернет. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ: навмисне одержання доступу до дитячої порнографії та розпусні дії щодо малолітньої. Зараз він у СІЗО.
На Північній Салтівці відновлюють ще дві висотки
Фото робіт опублікувала пресслужба Харківської міськради. У багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій вже відновили всі зруйновані конструкції, замінили пошкоджені вікна та двері, встановили нові ліфти. Зараз капітально ремонтують під’їзди. У будинку на вулиці Леся Сердюка відбудовують перекриття. Коли погода дозволить, розпочнуть відновлювати покрівлю.
Попереду – теплі вихідні
Регіональний центр із гідрометеорології прогнозує: в суботу в Харкові буде протягом доби від 0° до 2° тепла. По області – до +5°. Буде дощ і мокрий сніг. Небезпеку для водіїв становитиме туман, що обмежить видимість до 200 – 500 метрів. У неділю вдень прогнозують до 4° тепла, а в понеділок – до +7°. Але надалі морози повернуться.
