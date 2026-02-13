Повернення «чорних лісорубів», Лозова без води – підсумки 13 лютого

«Чорні лісоруби» повертаються. Без води залишилися жителі Лозової внаслідок чергової нічної атаки. Співробітники Харківської філії «Газмережі» ризикували життям, аби пів тисячі людей у чотирьох селах не сиділи взимку без газу. Вітчима в Харкові підозрюють у розбещенні малолітньої падчерки. На Північній Салтівці відновлюють ще дві висотки. Попереду – теплі вихідні. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 лютого.

Обласна прокуратура повідомила про оборудку, яку викрили в Дергачівському лісництві. У її організації обвинувачують двох посадовців лісництва. Вони залучили до «бізнесу» знайомих комерсантів. Компанія обирала віддалені ділянки лісу, де дерева рубили в промислових масштабах. А лісничі забезпечували прикриття цьому процесу. Слідство встановило, що знищили понад тисячу дерев різних порід. Збитки державі оцінили в майже 12 мільйонів гривень. Справу передали до суду.

<br />

Місто росіяни тероризують кілька діб поспіль. Мер Сергій Зеленський зранку повідомив, що водопостачання припинили щонайменше до 18:00.

Для цього довелося ремонтувати об’єкт у прикордонні – за 5 кілометрів від зони бойових дій. Ремонт провели успішно. Люди з газом, повідомила пресслужба «Газмереж».

Поліція виявила в нього пів тисячі файлів з оголеною дитиною. Харківська обласна прокуратура повідомила: розпусні дії тривали близько чотирьох років. Фото та відео падчерки вітчим зберігав на своєму комп’ютері – разом із іншою дитячою порнографією, яку завантажував через інтернет. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ: навмисне одержання доступу до дитячої порнографії та розпусні дії щодо малолітньої. Зараз він у СІЗО.

Фото робіт опублікувала пресслужба Харківської міськради. У багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій вже відновили всі зруйновані конструкції, замінили пошкоджені вікна та двері, встановили нові ліфти. Зараз капітально ремонтують під’їзди. У будинку на вулиці Леся Сердюка відбудовують перекриття. Коли погода дозволить, розпочнуть відновлювати покрівлю.

Регіональний центр із гідрометеорології прогнозує: в суботу в Харкові буде протягом доби від 0° до 2° тепла. По області – до +5°. Буде дощ і мокрий сніг. Небезпеку для водіїв становитиме туман, що обмежить видимість до 200 – 500 метрів. У неділю вдень прогнозують до 4° тепла, а в понеділок – до +7°. Але надалі морози повернуться.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ

З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями 📷

Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері