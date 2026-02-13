Live

Возвращение «черных лесорубов», Лозовая без воды — итоги 13 февраля

Происшествия 23:00   13.02.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Возвращение «черных лесорубов», Лозовая без воды — итоги 13 февраля

«Черные лесорубы» возвращаются. Без воды остались жители Лозовой в результате очередной ночной атаки. Сотрудники Харьковского филиала «Газсети» рисковали жизнью, чтобы полтысячи человек в четырех селах не сидели зимой без газа. Отчима в Харькове подозревают в растлении малолетней падчерицы. На Северной Салтовке восстанавливают еще две высотки. Впереди – теплые выходные. МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 февраля.

С ростом спроса на дрова в Харьковской области развиваются схемы уничтожения леса

Областная прокуратура сообщила об афере, которую раскрыли в Дергачевском лесничестве. В ее организации обвиняют двоих должностных лиц лесничества. Они привлекли к «бизнесу» знакомых коммерсантов. Компания выбирала отдаленные участки леса, где деревья рубили в промышленных масштабах. А лесничие обеспечивали прикрытие. Следствие установило, что уничтожили более тысячи деревьев разных пород. Ущерб государству оценили почти в 12 миллионов гривен. Дело передали в суд.

Без воды остались жители Лозовой в результате очередной ночной атаки

Город россияне терроризируют несколько суток подряд. Мэр Сергей Зеленский утром сообщил, что водоснабжение прекратили как минимум до 18:00.

Сотрудники Харьковского филиала «Газсети» рисковали жизнью, чтобы полтысячи человек в четырех селах не сидели зимой без газа

Для этого пришлось ремонтировать объект в приграничной зоне – в 5 километрах от зоны боевых действий. Ремонт провели успешно. Люди с газом, сообщила пресс-служба «Газсетей».

Отчима в Харькове подозревают в развращении малолетней падчерицы

Полиция обнаружила у него полтысячи файлов с обнаженным ребенком. Областная прокуратура сообщила: развратные действия продолжались около четырех лет. Фото и видео падчерицы отчим хранил на своем компьютере – вместе с другой детской порнографией, которую скачивал в интернете. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ: умышленное получение доступа к детской порнографии и развратные действия в отношении малолетней. Сейчас он находится в СИЗО.

На Северной Салтовке восстанавливают еще две высотки

Фото работ опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета. В многоэтажке на улице Натальи Ужвий уже восстановили все разрушенные конструкции, заменили поврежденные окна и двери, установили новые лифты. Сейчас капитально ремонтируют подъезды. В доме на улице Леся Сердюка восстанавливают перекрытия. Когда погода позволит, начнут восстанавливать кровлю.

Впереди – теплые выходные

Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует: в субботу в Харькове будет в течение суток от 0° до 2° тепла. По области – до +5°. Будет дождь и мокрый снег. Опасность для водителей будет представлять туман, который ограничит видимость до 200 – 500 метров. В воскресенье днем прогнозируют до 4° тепла, а в понедельник – до +7°. Но в дальнейшем морозы вернутся.

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
