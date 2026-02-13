С оттепелью дороги Харьковщины стремительно разрушаются: где уже латают ямы 📷
Колебания температуры воздуха с частым переходом через ноль в комплексе с большой транспортной нагрузкой привели к стремительному разрушению дорожного покрытия, пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Темпы образования ям на дорогах государственного значения в ведомстве характеризуют как значительные.
«Как только температурные показатели позволили начать работы, дорожники Харьковской области немедленно приступили к ликвидации ямочности. На автодорогах области работают десятки специалистов, задействована специализированная техника и механизмы для выполнения работ в неблагоприятных погодных условиях. Организация работ осуществляется с учетом интенсивности движения, чтобы минимизировать неудобства для водителей и не подвергать опасности работников, выполняющих эти работы на проезжей части», — информируют в службе.
В первую очередь ремонтируют ключевые логистические маршруты, обеспечивающие обороноспособность страны, эвакуационные пути, а также дороги с наибольшей интенсивностью движения. При наступлении благоприятных погодных условий дорожники планируют развернуть более масштабные работы.
Водителей призывают быть внимательными, учитывать дорожные знаки, заблаговременно снижать скорость и соблюдать правила безопасности.
