С оттепелью дороги Харьковщины стремительно разрушаются: где уже латают ямы 📷

Общество 17:27   13.02.2026
Елена Нагорная
Колебания температуры воздуха с частым переходом через ноль в комплексе с большой транспортной нагрузкой привели к стремительному разрушению дорожного покрытия, пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Темпы образования ям на дорогах государственного значения в ведомстве характеризуют как значительные.

«Как только температурные показатели позволили начать работы, дорожники Харьковской области немедленно приступили к ликвидации ямочности. На автодорогах области работают десятки специалистов, задействована специализированная техника и механизмы для выполнения работ в неблагоприятных погодных условиях. Организация работ осуществляется с учетом интенсивности движения, чтобы минимизировать неудобства для водителей и не подвергать опасности работников, выполняющих эти работы на проезжей части», — информируют в службе.

В первую очередь ремонтируют ключевые логистические маршруты, обеспечивающие обороноспособность страны, эвакуационные пути, а также дороги с наибольшей интенсивностью движения. При наступлении благоприятных погодных условий дорожники планируют развернуть более масштабные работы.

Водителей призывают быть внимательными, учитывать дорожные знаки, заблаговременно снижать скорость и соблюдать правила безопасности.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Автор: Елена Нагорная
