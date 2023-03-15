Две автодороги Харьковщины ждет ямочный ремонт: когда начнутся работы

На государственных автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань ямочный ремонт начнутся с потеплением.

Об этом сообщил глава Дергачевского городского совета Вячеслав Задоренко. Он отметил, что ситуация состояния дорог в области остается острой. Задоренко добавил, что по информации, полученной от облавтодора, на автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань проведут ямочный ремонт.

«Ямочные ремонты начнутся с наступлением потепления и при условии сухой погоды», — уточнил Задоренко.

Он также сообщил, что в благоприятную погоду планируют начать ремонты и на местных дорогах вдоль основных улиц Дергачей.