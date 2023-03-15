Две автодороги Харьковщины ждет ямочный ремонт: когда начнутся работы
Фото: Виктория Яковенко
На государственных автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань ямочный ремонт начнутся с потеплением.
Об этом сообщил глава Дергачевского городского совета Вячеслав Задоренко. Он отметил, что ситуация состояния дорог в области остается острой. Задоренко добавил, что по информации, полученной от облавтодора, на автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань проведут ямочный ремонт.
«Ямочные ремонты начнутся с наступлением потепления и при условии сухой погоды», — уточнил Задоренко.
Он также сообщил, что в благоприятную погоду планируют начать ремонты и на местных дорогах вдоль основных улиц Дергачей.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 17:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На государственных автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань ямочные ремонты начнутся с потеплением.".