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Две автодороги Харьковщины ждет ямочный ремонт: когда начнутся работы

Общество 17:03   15.03.2023
Виктория Яковенко
Две автодороги Харьковщины ждет ямочный ремонт: когда начнутся работы Фото: Виктория Яковенко

На государственных автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань ямочный ремонт начнутся с потеплением.

Об этом сообщил глава Дергачевского городского совета Вячеслав Задоренко. Он отметил, что ситуация состояния дорог в области остается острой. Задоренко добавил, что по информации, полученной от облавтодора, на автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань проведут ямочный ремонт.

«Ямочные ремонты начнутся с наступлением потепления и при условии сухой погоды», — уточнил Задоренко.

Он также сообщил, что в благоприятную погоду планируют начать ремонты и на местных дорогах вдоль основных улиц Дергачей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 17:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На государственных автодорогах Харьков – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань ямочные ремонты начнутся с потеплением.".