Ремонт трассы М-03: когда завершат работы на отрезке от Коротича до Валок
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Дорожники назвали сроки, когда планируют завершить аварийный ремонт трассы М-03 «Киев – Харьков – Довжанский» на отрезке от Коротича до Валок.
По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, если погодные условия и дальше будут способствовать, то ямочный ремонт на этом участке дороги завершат во второй половине марта.
«Там, где покрытие находится в самом плохом состоянии, верхний его слой полностью срезают и укладывают новое сплошными участками. При этом контроль качества работ наши специалисты осуществляют с помощью тепловизоров, что позволяет отслеживать температуру асфальтобетона», – отметили дорожники.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники назвали сроки, когда планируют завершить аварийный ремонт трассы М-03 «Киев – Харьков – Довжанский» на отрезке от Коротича до Валок.".