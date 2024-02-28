Ремонт трассы М-03: когда завершат работы на отрезке от Коротича до Валок

Дорожники назвали сроки, когда планируют завершить аварийный ремонт трассы М-03 «Киев – Харьков – Довжанский» на отрезке от Коротича до Валок.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, если погодные условия и дальше будут способствовать, то ямочный ремонт на этом участке дороги завершат во второй половине марта.

«Там, где покрытие находится в самом плохом состоянии, верхний его слой полностью срезают и укладывают новое сплошными участками. При этом контроль качества работ наши специалисты осуществляют с помощью тепловизоров, что позволяет отслеживать температуру асфальтобетона», – отметили дорожники.