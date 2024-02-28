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Ремонт траси М-03: коли завершать роботи на відрізку від Коротича до Валок

Суспільство 12:26   28.02.2024
Вікторія Яковенко
Ремонт траси М-03: коли завершать роботи на відрізку від Коротича до Валок Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожники назвали строки, коли планують завершити аварійний ремонт траси М-03 «Київ – Харків – Довжанський» на відрізку від Коротича до Валок.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, якщо погодні умови й надалі сприятимуть, то ямковий ремонт на цій ділянці дороги завершать у другій половині березня.

«Там, де покриття перебуває у найгіршому стані, верхній його шар повністю зрізають та вкладають нове суцільними ділянками. При цьому контроль якості робіт наші фахівці здійснюють за допомогою тепловізорів, що дозволяє відстежувати температуру асфальтобетону», – зазначили дорожники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники назвали строки, коли планують завершити аварійний ремонт траси М-03 «Київ – Харків – Довжанський» на відрізку від Коротича до Валок.".