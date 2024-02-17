Одна из самых важных дорог Харьковщины разрушена — Служба восстановления
Экстренный ямочный ремонт проводят на трассе М-03 Киев — Харьков — Должанский, несмотря на неблагоприятную погоду. Служба восстановления и развития инфраструктуры пояснила причины.
«Нынешняя зима, сопровождавшаяся существенными перепадами температуры и постоянными переходами через 0°, окончательно разрушила одну из важнейших дорожных артерий области – трассу М-03 Киев – Харьков – Должанский. Именно по этой трассе осуществляется стратегическое обеспечение приграничных и прифронтовых районов области, идут гуманитарные грузы и машины госпитальеров», — отметили в Службе
Поэтому при неблагоприятных погодных условиях начали ремонт дороги. На ней латают ямы — финансирования на капитальные работы нет.
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«Десятки дорожных работников, спецмашин и механизмов работают над устранением деформаций дорожного полотна, соблюдая все технологические требования. Автомобили-термосы подвозят асфальтобетонную смесь, которую укладывают в специально обработанные и вырезанные углубления, а затем трамбуют катками. Когда погодные условия станут благоприятными, ликвидация ямочности будет носить массовый характер», — сообщили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, киевская трасса, новости Харькова, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 13:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экстренный ямочный ремонт проводят на трассе М-03 Киев — Харьков — Должанский, несмотря на неблагоприятную погоду. Служба восстановления и развития инфраструктуры пояснила причины".