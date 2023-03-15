Дві автодороги Харківщини чекає ямковий ремонт: коли розпочнуться роботи

На державних автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань ямковий ремонт розпочнуть з потеплінням.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Він зазначив, що ситуація стану доріг в області залишається гострою. Задоренко додав, що за інформацією, отриманою від облавтодору, на автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань проведуть ямковий ремонт.

«Ямкові ремонти розпочнуться з настанням потепління і за умови сухої погоди», – уточнив Задоренко.

Він також повідомив, що за сприятливої погоди планують розпочати ремонти й на місцевих дорогах уздовж основних вулиць Дергачів.