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Дві автодороги Харківщини чекає ямковий ремонт: коли розпочнуться роботи

Суспільство 17:03   15.03.2023
Вікторія Яковенко
Дві автодороги Харківщини чекає ямковий ремонт: коли розпочнуться роботи Фото: Вікторія Яковенко

На державних автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань ямковий ремонт розпочнуть з потеплінням.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Він зазначив, що ситуація стану доріг в області залишається гострою. Задоренко додав, що за інформацією, отриманою від облавтодору, на автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань проведуть ямковий ремонт.

«Ямкові ремонти розпочнуться з настанням потепління і за умови сухої погоди», – уточнив Задоренко.

Він також повідомив, що за сприятливої погоди планують розпочати ремонти й на місцевих дорогах уздовж основних вулиць Дергачів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 17:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На державних автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань ямковий ремонт розпочнуть з потеплінням.".