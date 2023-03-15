Дві автодороги Харківщини чекає ямковий ремонт: коли розпочнуться роботи
Фото: Вікторія Яковенко
На державних автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань ямковий ремонт розпочнуть з потеплінням.
Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Він зазначив, що ситуація стану доріг в області залишається гострою. Задоренко додав, що за інформацією, отриманою від облавтодору, на автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань проведуть ямковий ремонт.
«Ямкові ремонти розпочнуться з настанням потепління і за умови сухої погоди», – уточнив Задоренко.
Він також повідомив, що за сприятливої погоди планують розпочати ремонти й на місцевих дорогах уздовж основних вулиць Дергачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 17:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На державних автошляхах Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань ямковий ремонт розпочнуть з потеплінням.".