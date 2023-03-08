Асфальт зійшов зі снігом: як латають ями дорожники Харківщини (фото)
Шляховики у Харківській області приводять до належного стану дороги державного значення, на яких після зими з’явилися ями та вибоїни. Нині роботи проводяться на п’яти ділянках.
Про це пишуть у Службі автомобільних доріг у Харківській області.
Шляховики розповідають, що нині латають ями бітумно-мінеральною сумішшю, ремонтують бар‘єрно-металеве огородження, демонтують та встановлюють дорожні знаки, а також прибирають сміття з проїзної частини.
“Закликаємо водіїв бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт. Дбайте про свою безпеку – звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – пишуть шляховики.
Фото: САД у Харківській області
Читайте також: Весняний ремонт: на Харківщині латають чотири траси (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Асфальт зійшов зі снігом: як латають ями дорожники Харківщини (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 18:10;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шляховики у Харківській області приводять до належного стану дороги державного значення, на яких після зими з’явилися ями та вибоїни. Нині роботи проводяться на п’яти ділянках.".