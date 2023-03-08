Асфальт зійшов зі снігом: як латають ями дорожники Харківщини (фото)

Шляховики у Харківській області приводять до належного стану дороги державного значення, на яких після зими з’явилися ями та вибоїни. Нині роботи проводяться на п’яти ділянках.

Про це пишуть у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Шляховики розповідають, що нині латають ями бітумно-мінеральною сумішшю, ремонтують бар‘єрно-металеве огородження, демонтують та встановлюють дорожні знаки, а також прибирають сміття з проїзної частини.

“Закликаємо водіїв бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт. Дбайте про свою безпеку – звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – пишуть шляховики.



Фото: САД у Харківській області