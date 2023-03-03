Весняний ремонт: на Харківщині латають чотири траси (фото)

Дорожники повідомили, що наразі на Харківщині проводять ямковий ремонт і чинять пошкоджені “відбійники”.

Роботи, за даними Служби автомобільних доріг у Харківській області , зараз йдуть на наступних трасах:

🚧 М-03 Київ – Харків – Довжанський;

🚧 Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка;

🚧 Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”;

🚧 Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха.

“Ямковий ремонт робимо з бітумно-мінеральною сумішшю, яка дозволяє працювати за температури повітря нижче нуля. Крім ямкового ремонту покриття, підрядники чинять пошкоджену металеву бар’єрну огорожу”, – зазначила пресслужба САД.

Крім того, на Харківщині продовжують облаштовувати тимчасові переправи там, де під час бойових дій зруйнували мости (загалом постраждало 25 конструкцій). 18 переправ уже готові, ще три – у роботі.