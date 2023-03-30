2023 року на Харківщині планують капітально відновлювати 14 мостів

Дорожники повідомили, що зведені тимчасові переправи будуть справді тимчасовими, вже цього року зруйновані вибухами та бойовими діями мости почнуть відновлювати.

“На Харківщині зараз проводиться відбудова і ремонт мостів, які були пошкоджені чи зруйновані в результаті повномасштабного вторгнення рф. У планах на цей рік – розпочати капітально-відновлювальні роботи на 14 штучних спорудах”, – повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

На цей час в області працюють 22 тимчасові переправи. Їх збудували поряд із 25 зруйнованими мостами. Ще одну переправу споруджують.

Дорожники зазначили, що також в області продовжуються “традиційні” весняні роботи – тобто ямковий ремонт.

“Температура вище за нуль дозволяє використовувати гарячу асфальтобетонну суміш, за допомогою якої ліквідуємо аварійну ямковість”, – зазначили в САД.