Мінна небезпека: водіїв Харківщини закликають не виїжджати на узбіччя

Служба автомобільних доріг у Харківській області закликає водіїв не виїжджати на узбіччя та звертати увагу на попереджувальні знаки.

Про це йдеться у зверненні на Facebook-сторінці відомства.

“З приходом весняного періоду велике прохання не забувати про мінну небезпеку. Вона й досі зберігається. Бережіть себе та будьте уважними за кермом!” – закликають дорожники.