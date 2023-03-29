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Мінна небезпека: водіїв Харківщини закликають не виїжджати на узбіччя

Суспільство 23:20   29.03.2023
Елена Нагорная
Мінна небезпека: водіїв Харківщини закликають не виїжджати на узбіччя

Служба автомобільних доріг у Харківській області закликає водіїв не виїжджати на узбіччя та звертати увагу на попереджувальні знаки.

Про це йдеться у зверненні на Facebook-сторінці відомства.

“З приходом весняного періоду велике прохання не забувати про мінну небезпеку. Вона й досі зберігається. Бережіть себе та будьте уважними за кермом!” – закликають дорожники.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 23:20;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба автомобільних доріг у Харківській області закликає водіїв не виїжджати на узбіччя та звертати увагу на попереджувальні знаки.".