Мінна небезпека: водіїв Харківщини закликають не виїжджати на узбіччя
Служба автомобільних доріг у Харківській області закликає водіїв не виїжджати на узбіччя та звертати увагу на попереджувальні знаки.
Про це йдеться у зверненні на Facebook-сторінці відомства.
“З приходом весняного періоду велике прохання не забувати про мінну небезпеку. Вона й досі зберігається. Бережіть себе та будьте уважними за кермом!” – закликають дорожники.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 23:20;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба автомобільних доріг у Харківській області закликає водіїв не виїжджати на узбіччя та звертати увагу на попереджувальні знаки.".