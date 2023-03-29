На Харківщині авто наїхало на міну: загинули чоловік і підліток, двоє поранені

У районі міста Барвінкове Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі легковик наїхав на протитанкову міну.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей – 16-річний хлопець і 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення та були ушпиталені, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя”, – наголосив Синєгубов.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, трагедія сталася 29 березня.