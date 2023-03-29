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На Харківщині авто наїхало на міну: загинули чоловік і підліток, двоє поранені

Події 17:56   29.03.2023
Олена Нагорна
На Харківщині авто наїхало на міну: загинули чоловік і підліток, двоє поранені Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

У районі міста Барвінкове Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі легковик наїхав на протитанкову міну.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей – 16-річний хлопець і 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення та були ушпиталені, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя”, – наголосив Синєгубов.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, трагедія сталася 29 березня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 17:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі міста Барвінкове Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі легковик наїхав на протитанкову міну.".