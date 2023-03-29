На Харьковщине авто наехало на мину: погибли мужчина и подросток, двое ранены

В районе города Барвенково Изюмского района на грунтовой полевой дороге легковушка наехала на противотанковую мину.

В результате взрыва погибли два человека — 16-летний парень и 34-летний мужчина. Еще двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения и были госпитализированы, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«В очередной раз призываю всех! Не двигайтесь неизвестными или непроверенными дорогами. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни», — подчеркнул Синегубов.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла 29 марта.