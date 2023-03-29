Минная опасность: водителей Харьковщины призывают не выезжать на обочины
Фото: САД в Харьковской области
Служба автомобильных дорог в Харьковской области призывает водителей не выезжать на обочины и обращать внимание на предупреждающие знаки.
Об этом говорится в обращении на Facebook-странице ведомства.
«С приходом весеннего периода большая просьба не забывать о минной опасности. Она до сих пор сохраняется. Берегите себя и будьте внимательными за рулем!» — призывают дорожники.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 23:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба автомобильных дорог в Харьковской области призывает водителей не выезжать на обочины и обращать внимание на предупреждающие знаки.".