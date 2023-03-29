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Минная опасность: водителей Харьковщины призывают не выезжать на обочины

Общество 23:20   29.03.2023
Елена Нагорная
Минная опасность: водителей Харьковщины призывают не выезжать на обочины Фото: САД в Харьковской области

Служба автомобильных дорог в Харьковской области призывает водителей не выезжать на обочины и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Об этом говорится в обращении на Facebook-странице ведомства.

«С приходом весеннего периода большая просьба не забывать о минной опасности. Она до сих пор сохраняется. Берегите себя и будьте внимательными за рулем!» — призывают дорожники.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 23:20;

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