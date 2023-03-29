Минная опасность: водителей Харьковщины призывают не выезжать на обочины

Служба автомобильных дорог в Харьковской области призывает водителей не выезжать на обочины и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Об этом говорится в обращении на Facebook-странице ведомства.

«С приходом весеннего периода большая просьба не забывать о минной опасности. Она до сих пор сохраняется. Берегите себя и будьте внимательными за рулем!» — призывают дорожники.