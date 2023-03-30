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В 2023 году на Харьковщине планируют капитально восстанавливать 14 мостов

Общество 09:09   30.03.2023
Оксана Горун
В 2023 году на Харьковщине планируют капитально восстанавливать 14 мостов

Дорожники сообщили, что возведенные временные переправы будут действительно временными, уже в этом году разрушенные взрывами и боевыми действиями мосты начнут восстанавливать.

«В Харьковской области сейчас производится восстановление и ремонт мостов, которые были повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения рф. В планах на этот год – начать капитально-восстановительные работы на 14 искусственных сооружениях», — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Переправа через речку на Харьковщине 2

На данный момент в области работают 22 временные переправы. Их построили около 25 разрушенных мостов. Еще одну переправу сооружают.

Ремонт дорог

Дорожники отметили, что также в области продолжаются «традиционные» весенние работы — то есть ямочный ремонт.

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«Температура выше нуля позволяет использовать горячую асфальтобетонную смесь, с помощью которой ликвидируем аварийную ямочность», — отметили в САД.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили, что возведенные временные переправы будут действительно временными, уже в этом году разрушенные взрывами и боевыми действиями мосты начнут восстанавливать".