В 2023 году на Харьковщине планируют капитально восстанавливать 14 мостов
Дорожники сообщили, что возведенные временные переправы будут действительно временными, уже в этом году разрушенные взрывами и боевыми действиями мосты начнут восстанавливать.
«В Харьковской области сейчас производится восстановление и ремонт мостов, которые были повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения рф. В планах на этот год – начать капитально-восстановительные работы на 14 искусственных сооружениях», — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
На данный момент в области работают 22 временные переправы. Их построили около 25 разрушенных мостов. Еще одну переправу сооружают.
Дорожники отметили, что также в области продолжаются «традиционные» весенние работы — то есть ямочный ремонт.
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«Температура выше нуля позволяет использовать горячую асфальтобетонную смесь, с помощью которой ликвидируем аварийную ямочность», — отметили в САД.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили, что возведенные временные переправы будут действительно временными, уже в этом году разрушенные взрывами и боевыми действиями мосты начнут восстанавливать".