В 2023 году на Харьковщине планируют капитально восстанавливать 14 мостов

Дорожники сообщили, что возведенные временные переправы будут действительно временными, уже в этом году разрушенные взрывами и боевыми действиями мосты начнут восстанавливать.

«В Харьковской области сейчас производится восстановление и ремонт мостов, которые были повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения рф. В планах на этот год – начать капитально-восстановительные работы на 14 искусственных сооружениях», — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

На данный момент в области работают 22 временные переправы. Их построили около 25 разрушенных мостов. Еще одну переправу сооружают.

Дорожники отметили, что также в области продолжаются «традиционные» весенние работы — то есть ямочный ремонт.

«Температура выше нуля позволяет использовать горячую асфальтобетонную смесь, с помощью которой ликвидируем аварийную ямочность», — отметили в САД.