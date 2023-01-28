Які дороги та мости Харківщини у планах на ремонт у 2023 році. Список

На засіданні комісії Харківської облради з питань розвитку інфраструктури, будівництва та доріг розглянули списки доріг та мостів, які планують охопити капітальними та поточними ремонтами у 2023 році.

Ремонти доріг місцевого значення у 2023 році фінансуватимуться коштом субвенції з держбюджету та залишку субвенції минулих років, розповів директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.

За його словами, на деокупованих територіях внаслідок агресії РФ було зруйновано 24 мости. У 2022-му коштом дотації відремонтували (або зробили об’їзди) 17 мостів.

До переліку, наданого на розгляд комісії, увійшли сім мостів, які мають першочергове значення для деокупованих територій:

– на дорозі Харків-Липці-Борисівка в районі Борщової;

– на станції Гракове-Базаліївка;

– у Рубіжному;

– на дорозі Балаклія – Яковенкове;

– на під’їзді до Черкаських Тишків;

– на під’їзді до Липців;

– на під’їзді до Хорошевого.

Як зазначив Турченко, місток у Хорошево не був окупований, але його необхідно ремонтувати, бо він у вкрай аварійному стані.

Директор ДП також повідомив, що для скорочення шляху з Харкова до Вовчанська планується відремонтувати 17 км повністю зруйнованої дороги в районі сіл Мартове та Хотімля. Ще один напрямок відновлювальних робіт – шляхи у напрямку Гракового та Базаліївки.

“Дамба в Печенігах була підірвана, і там для забезпечення проїзду встановили тимчасовій металевий міст чеського виробництва. Коли дамбу будуть капітально ремонтувати, металевий місток знімуть. Проїзд до Вовчанська і Печенігів буде знову через Гракове і Базаліївку. Ось на цьому напрямку будемо ремонтувати дороги, тому що це основна логістика в напрямку Вовчанська”, – розповів Турченко.

Низку питань, винесених на комісію, планують розглянути на пленарному засіданні чергової сесії облради. Найближча сесія призначена на 14 лютого.