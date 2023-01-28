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Какие дороги и мосты Харьковщины в планах на ремонт в 2023 году. Список

Общество 20:39   28.01.2023
Елена Нагорная
Какие дороги и мосты Харьковщины в планах на ремонт в 2023 году. Список Фото: Харьковский облсовет

На заседании комиссии Харьковского облсовета по вопросам развития инфраструктуры, строительства и дорог рассмотрели списки дорог и мостов, которые планируют охватить капитальными и текущими ремонтами в 2023 году.

Ремонты дорог местного значения в 2023 году будут финансироваться за счет субвенции из госбюджета и остатка субвенции прошлых лет, рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

По его словам, на деоккупированных территориях в результате агрессии РФ были разрушены 24 моста. В 2022-м за счет дотации отремонтировали (или сделали объезды) 17 мостов.

В перечень, предоставленный на рассмотрение комиссии, вошли семь мостов, которые имеют первоочередное значение для деоккупированных территорий:

— на дороге Харьков-Липцы-Борисовка в районе Борщевой;
— на станции Граково-Базалиевка;
— в Рубежном;
— на дороге Балаклея — Яковенково;
— на подъезде к Черкасским Тишкам;
— на подъезде к Липцам;
— на подъезде к Хорошево.

Как отметил Турченко, мостик в Хорошево не был оккупирован, но его необходимо ремонтировать, потому что он в крайне аварийном состоянии.

Директор ГП также сообщил, что для сокращения пути из Харькова в Волчанск планируется отремонтировать 17 км полностью разрушенной дороги в районе сел Мартовая и Хотомля. Еще одно направление восстановительных работ — пути в направлении Граково и Базалиевки.

«Дамба в Печенегах была взорвана, и там для обеспечения проезда установили временный металлический мост чешского производства. Когда дамбу будут капитально ремонтировать, металлический мостик снимут. Проезд в Волчанск и Печенеги будет снова через Граково и Базалиевку. Вот на этом направлении будем ремонтировать дороги, потому что это основная логистика в направлении Волчанска», — отметил Турченко.

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Ряд вопросов, вынесенных на комиссию, планируют рассмотреть на пленарном заседании очередной сессии облсовета. Ближайшая сессия назначена на 14 февраля.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 20:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании комиссии Харьковского облсовета по вопросам развития инфраструктуры, строительства и дорог рассмотрели списки дорог и мостов, которые планируют охватить капитальными и текущими ремонтами в 2023 году.".