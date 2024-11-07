2 голів лікарських комісій у Харкові відсторонили: підозрюють у підробці – ХАЦ

Протягом жовтня відсторонили від посад двох голів лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) у харківських поліклініках №8 та №6. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на ухвали судів.

За даними ХАЦ, голова ЛКК в поліклініці №6 Галина Дорошенко проходить обвинуваченою у справі за фактом службового підроблення. Її відсторонили від посади до 30 листопада. А голова ЛКК в міській поліклініці №8 – підозрювана у справі за фактом службового підроблення і відсторонена до 23 листопада.

«Дорошенко обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, справа передана до Московського райсуду. Голові ЛКК у міській поліклініці №8 також обрали запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. Відповідно до посадової інструкції, саме голови ЛКК відбирають та направляють до МСЕК пацієнтів, які часто й довго хворіють, а також інших громадян з ознаками стійкої непрацездатності», – зазначили антикорупціонери.

За їхніми даними, 31 липня торік до поліклініки №6 звернувся чоловік. У той же день його документацію передали на розгляд працівникам ЛКК поліклініки.

«Як зазначає слідство, медичний директор з експертизи тимчасової непридатності КНП «Міська поліклініка №6» та голова ЛКК Галина Дорошенко в той же день, 31 липня 2023 року, внесла до офіційного документа завідомо неправдиві відомості та склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме «направлення на медико-соціальну-експертну комісію» щодо проведення огляду та направлення чоловіка на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК), зокрема огляд ревматолога для МСЕК хворого зі скаргами на біль у суглобах верхніх та кінцівок, змішаний рівень болю, обмеження рухів у суглобах протягом доби. Він лікувався стаціонарно у ревмовідділенні МКЛ №8 без поліпшення стану)», – продовжили в ХАЦ.

В ухвалі суду зазначено, що фактичний огляд хворого головою та членами ЛКК не проводився. А цей документ став підставою для складання довідки МСЕК щодо встановлення чоловіку другої групи інвалідності, додали в ХАЦ.

Вони також дослідили і деклацію Дорошенко за 2023 рік. Відомо, що вона торік стала власницею квартири у Харкові площею 35,7 кв. м, співвласницею квартири площею 48,6 кв.м. Також її чоловік, який отримує пенсію, у 2023 році став власником квартири площею 48,5 кв.м. Донька Дорошенко працює секретарем судових засідань в Київському суді Харкова. Саме в цьому суді Дорошенко відстороняли від посади та обирали запобіжний захід.

Голову ЛКК міської поліклініки №8 також підозрюють у фальсифікації документа, який дозволив пацієнту отримати другу групу інвалідності, пишуть антикорупціонери.

«У лютому 2023 року до поліклініки №8 звернувся чоловік щодо проведення його огляду лікарсько-консультативною комісією. У той же день голова ЛКК підписала документ щодо проведення огляду та направлення цього чоловіка на МСЕК (зі скаргами на періодичне підвищення тиску до 180/100 мм рт. ст., запаморочення, шум в голові, болі в області серця давлячого характеру без ірадіації). На основі цього документу 9 березня 2023 Міжрайонною Шевченківською МСЕК було встановлено чоловіку другу групу інвалідності. Нагадуємо, ч. 1ст. 366 ККУ (службове підроблення) карається штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років», – зазначили у ХАЦ.