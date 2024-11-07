2 глав врачебных комиссий в Харькове отстранили: подозревают в подделке – ХАЦ

В течение октября отстранили от должностей двух глав врачебно-консультативных комиссий (ВКК) в харьковских поликлиниках №8 и №6. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на решение судов.

По данным ХАЦ, глава ВКК в поликлинике №6 Галина Дорошенко проходит обвиняемой в деле по факту служебного подлога. Ее отстранили от должности до 30 ноября. А глава ВКК в городской поликлинике №8 – подозреваемая в деле по факту служебного подлога и отстранена до 23 ноября.

«Дорошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства, дело передано в Московский райсуд. Главе ВКК в городской поликлинике №8 также избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Согласно должностной инструкции, именно председатели ВКК отбирают и направляют в МСЭК пациентов, часто и долго болеющих, а также других граждан с признаками устойчивой нетрудоспособности», — отметили антикоррупционеры.

По их данным, 31 июля в поликлинику №6 в прошлом году обратился мужчина. В этот же день его документацию передали на рассмотрение работникам ЛКК поликлиники.

«Как отмечает следствие, медицинский директор по экспертизе временной непригодности КНП «Городская поликлиника №6» и глава ВКК Галина Дорошенко в тот же день, 31 июля 2023 года, внесла в официальный документ заведомо ложные сведения и составила заведомо ложный официальный документ, а именно направление на медико-социальную экспертную комиссию» по проведению осмотра и направления мужчины на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), в частности осмотр ревматолога для МСЭК больного с жалобами на боль в суставах верхних и конечностей, смешанный уровень боли, ограничение движений в суставах в течение суток. Он лечился стационарно в ревмоотделении ГКБ №8 без улучшения состояния)», — продолжили в ХАЦ.

В решении суда указано, что фактический осмотр больного председателем и членами ВКК не проводился. А этот документ стал основанием для составления справки МСЭК по установлению мужчины второй группы инвалидности, добавили в ХАЦ.

Они также исследовали декларацию Дорошенко за 2023 год. Известно, что в прошлом году она стала владелицей квартиры в Харькове площадью 35,7 кв. м, совладелицей квартиры площадью 48,6 кв. м. Также ее муж, получающий пенсию, в 2023 году стал владельцем квартиры площадью 48,5 кв. м. Дочь Дорошенко работает секретарем судебных заседаний в Киевском суде Харькова. Именно в этом суде Дорошенко отстраняли от должности и выбирали меру пресечения.

Глава ВКК городской поликлиники №8 также подозревается в фальсификации документа, который позволил пациенту получить вторую группу инвалидности, пишут антикоррупционеры.

«В феврале 2023 года в поликлинику №8 обратился мужчина о проведении его осмотра врачебно-консультативной комиссией. В тот же день глава ВКК подписала документ о проведении осмотра и направлении этого мужчины на МСЭК (с жалобами на периодическое повышение давления до 180/100 мм рт. ст., головокружение, шум в голове, боли в области сердца давящего характера без иррадиации). На основе этого документа 9 марта 2023 года Межрайонной Шевченковской МСЭК была установлена ​​мужчине вторая группа инвалидности. Напоминаем, ч. 1ст. 366 УКУ (служебный подлог) наказывается штрафом от 2000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет», — отметили в ХАЦ.