Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации

120 деклараций врачей медико-социальных экспертных комиссий в Харьковской области за 2023 год, которые доступны на сайте НАПК, исследовали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По их данным, 62 врача МСЭК имеют пенсии.

«Конечно, мы не знаем и не можем знать причины назначения пенсий: по возрасту или по инвалидности. По выслуге лет, как в случае с прокурорами, врачи не могут получать выплаты от государства (в таком случае они должны изменить род деятельности). Лишь несколько человек из исследованных прямо отметил, что получает пенсию из-за группы инвалидности. Также в 120 декларациях мы нашли 13 мужей/жен врачей МСЭК, которые получают пенсии (некоторые – из-за инвалидности)», — пишут в ХАЦ.

Данные, которые приводят антикоррупционеры:

🔹 Муж главы межрайонной Индустриальной МСЭК в Харькове Татьяны Коршняк, тоже врач, ездит на Jaguar F-Pace 2019 года выпуска за 1,25 млн грн. и приобрел в 2023 году Nuovo Doblo 2011 года выпуска за 181 тыс. грн. При этом супруги не указывают вообще места, где они проживают. И Татьяна Коршняк и ее муж получают пенсию.

🔹 Глава межрайонной Московской МСЭК Виталий Пашнев является обвиняемым по делу о служебном подлоге от августа 2023 года (ч. 1 ст. 366 УКУ). 24 октября в Московском райсуде Харькова назначено судебное заседание. В 2023 году Пашнев приобрел «Рено Дастер» за 887,6 тыс грн. Он также получает пенсию и имеет наличными $30 000 и 200 000 грн.

🔹 Врач-хирург межрайонной Московской МСЭК Валерия Безсалова, также получающая пенсию, по договору купли-продажи приобрела в 2023 году квартиру в Харькове площадью 85 кв м за 1 миллион 83 тыс. грн и автомобиль Nissan Note 2012 года выпуска за 131,3 тыс. грн. Также получающий пенсию отец Безсаловой в сентябре 2022 года приобрел квартиру в Харькове площадью 69,4 кв м за 914 200 грн.

🔹Врач-терапевт, реабилитолог Областного центра МСЭК Елена Мисяк вместе с мужем тоже получают пенсии. В 2023 году Мисяк приобрела квартиру в Харькове за 1,13 млн грн.

🔹Заведующая Лозовской МСЭК Ольга Моренко имеет в собственности в Харьковской области 5 земельных участков и еще 5 участков получила в аренду.

🔹 Муж главы межрайонной Основянской МСЭК Валентины Певной, получающий пенсию, в 2023 году за 49 000 грн приобрел автомобиль Honda M-NV 2022 года выпуска.

🔹Врач-терапевт Областного центра МСЭК Галина Пономарева в 2023 году стала владелицей сразу двух квартир в Харькове общей площадью более 100 квадратных метров (одна из квартир стоила 604,5 тыс. грн).

🔹Муж главы областной МСЭК №2 Виктории Закривидороги, получающий вместе с женой пенсии, приобрел в 2023 году новый Рено Дастер.

Кроме этого, в ХАЦ рассказали и об уголовных делах, которые были открыты в отношении врачей МСЭК Харьковщины:

🔹Глава межрайонной Киевской МСЭК Виктория Пылева в суде первой инстанции в 2023 году получила пять лет лишения свободы, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, за возможное получение в 2021 году 7 000 грн неправомерной выгоды с лица, получившего III группу инвалидности с детства, за вывод о времени наступления инвалидности. В апелляции приговор был отменен и направлен в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Пылева вместе с мужем в 2023 году получила вдвоем пенсии на общую сумму почти 300 000 грн.

🔹Врач-невролог межрайонной Слободской МСЭК Руслан Капустин был задержан в начале октября 2024 года по подозрению в организации схемы заработка на мужчинах призывного возраста. СБУ провела 90 обысков у 12 сообщников. Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, у них нашли 650 000 долларов.

🔹Работает главой МСЭК №3 Лариса Буничева, которая посоветовала ветерану-военному Дмитрию Олейнику, по его утверждению, «отрезать ногу», чтобы получить инвалидность необходимой группы.

🔹Напомним, суд признал виновным регистратора медицинской областной МСЭК №4 «Областного центра медико-социальной экспертизы» Елену Зиновьеву в требовании 2000 долларов при содействии в установлении инвалидности мужчине (злоупотребление влиянием ч. 2 ст. 369-2 УКУ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 85 000 гривен. Об этом стало известно по приговору Дзержинского райсуда Харькова от 11 сентября 2023 года. Как отметили в МСЭК №4 Зиновьева, у них уже не работает, потому что уволилась еще в прошлом году. Как раз по делу Зиновьевой обвиняемым и проходит вышеупомянутый глава межрайонной Московской МСЭК Виталий Пашнев.