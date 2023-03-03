Весенний ремонт: на Харьковщине латают четыре трассы (фото)

Дорожники сообщили, что сейчас на Харьковщине проводят ямочный ремонт и чинят поврежденные «отбойники».

Работы, по данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, сейчас идут на следующих трассах:

🚧 М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

🚧 Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка;

🚧 Р-79 /М-18/ – Сахновшина – Изюм – Купянск – КПП «Пески»;

🚧 Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха.

«Ямочный ремонт производим с битумно-минеральной смесью, которая позволяет работать при температуре воздуха ниже нуля. Кроме ямочного ремонта покрытия, подрядчики чинят поврежденное металлическое барьерное ограждение», — отметила пресс-служба САД.

Кроме того, на Харьковщине продолжают обустраивать временные переправы там, где во время боевых действий разрушили мосты (всего пострадало 25 конструкций). 18 переправ уже готовы, еще три — в работе.