Весенний ремонт: на Харьковщине латают четыре трассы (фото)
Дорожники сообщили, что сейчас на Харьковщине проводят ямочный ремонт и чинят поврежденные «отбойники».
Работы, по данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, сейчас идут на следующих трассах:
🚧 М-03 Киев – Харьков – Довжанский;
🚧 Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка;
🚧 Р-79 /М-18/ – Сахновшина – Изюм – Купянск – КПП «Пески»;
🚧 Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха.
«Ямочный ремонт производим с битумно-минеральной смесью, которая позволяет работать при температуре воздуха ниже нуля. Кроме ямочного ремонта покрытия, подрядчики чинят поврежденное металлическое барьерное ограждение», — отметила пресс-служба САД.
Читайте также: Какие дороги и мосты Харьковщины в планах на ремонт в 2023 году. Список
Кроме того, на Харьковщине продолжают обустраивать временные переправы там, где во время боевых действий разрушили мосты (всего пострадало 25 конструкций). 18 переправ уже готовы, еще три — в работе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Весенний ремонт: на Харьковщине латают четыре трассы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили, что сейчас на Харьковщине проводят ямочный ремонт и чинят поврежденные «отбойники»".