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Асфальт сошел со снегом: как латают ямы дорожники Харьковщины (фото)

Общество 18:10   08.03.2023
Елена Нагорная
Асфальт сошел со снегом: как латают ямы дорожники Харьковщины (фото) Фото: САД в Харьковской области

Дорожники в Харьковской области приводят в надлежащее состояние дороги государственного значения, на которых после зимы появились ямы и выбоины. Сейчас работы проводятся на пяти участках.

Об этом пишут в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дорожники рассказывают, что сейчас латают ямы битумно-минеральной смесью, ремонтируют барьерно-металлическое ограждение, демонтируют и устанавливают дорожные знаки, а также убирают мусор с проезжей части.

«Призываем водителей быть внимательными в местах проведения дорожных работ. Заботьтесь о своей безопасности — обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте правила дорожного движения», — пишут дорожники.


Фото: САД в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 18:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники в Харьковской области приводят в надлежащее состояние дороги государственного значения, на которых после зимы появились ямы и выбоины. Сейчас работы проводятся на пяти участках.".