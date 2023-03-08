Асфальт сошел со снегом: как латают ямы дорожники Харьковщины (фото)

Дорожники в Харьковской области приводят в надлежащее состояние дороги государственного значения, на которых после зимы появились ямы и выбоины. Сейчас работы проводятся на пяти участках.

Об этом пишут в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дорожники рассказывают, что сейчас латают ямы битумно-минеральной смесью, ремонтируют барьерно-металлическое ограждение, демонтируют и устанавливают дорожные знаки, а также убирают мусор с проезжей части.

«Призываем водителей быть внимательными в местах проведения дорожных работ. Заботьтесь о своей безопасности — обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте правила дорожного движения», — пишут дорожники.



Фото: САД в Харьковской области