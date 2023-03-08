Асфальт сошел со снегом: как латают ямы дорожники Харьковщины (фото)
Фото: САД в Харьковской области
Дорожники в Харьковской области приводят в надлежащее состояние дороги государственного значения, на которых после зимы появились ямы и выбоины. Сейчас работы проводятся на пяти участках.
Об этом пишут в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Дорожники рассказывают, что сейчас латают ямы битумно-минеральной смесью, ремонтируют барьерно-металлическое ограждение, демонтируют и устанавливают дорожные знаки, а также убирают мусор с проезжей части.
«Призываем водителей быть внимательными в местах проведения дорожных работ. Заботьтесь о своей безопасности — обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте правила дорожного движения», — пишут дорожники.
Фото: САД в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники в Харьковской области приводят в надлежащее состояние дороги государственного значения, на которых после зимы появились ямы и выбоины. Сейчас работы проводятся на пяти участках.".