Які дороги ремонтують в Харківській області (фото)
На Харківщині триває відновлення та ремонт доріг місцевого значення. Наразі дорожники працюють на двох автошляхах на Чугуївщині та проводять ямковий ремонт на дорозі в Ізюмському районі.
«В першу чергу увага приділяється маршрутам, які сполучають обласний центр з деокупованими територіями та активно використовуються для доставки гуманітарних вантажів, евакуації населення та поранених», – повідомили у ХОВА.
За даними шляховиків, на Чугуївщині роботи йдуть на наступних дорогах місцевого значення:
- «Граково – Базаліївка – Печеніги» ;
- «Мартове – Хотімля – Старий Салтів».
В Ізюмському районі тривають роботи з ліквідації ямковості та відновлення покриття на дорозі «Ізюм – Оскіл».
В ХОВА також зазначили, аби знизити рівень аварійності на дорогах місцевого значення, виконуються роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині триває відновлення та ремонт доріг місцевого значення. Наразі дорожники працюють на двох автошляхах на Чугуївщині та проводять ямковий ремонт на дорозі в Ізюмському районі.".