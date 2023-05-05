Які дороги ремонтують в Харківській області (фото)

На Харківщині триває відновлення та ремонт доріг місцевого значення. Наразі дорожники працюють на двох автошляхах на Чугуївщині та проводять ямковий ремонт на дорозі в Ізюмському районі.

«В першу чергу увага приділяється маршрутам, які сполучають обласний центр з деокупованими територіями та активно використовуються для доставки гуманітарних вантажів, евакуації населення та поранених», – повідомили у ХОВА.

За даними шляховиків, на Чугуївщині роботи йдуть на наступних дорогах місцевого значення:

«Граково – Базаліївка – Печеніги» ;

«Мартове – Хотімля – Старий Салтів».

В Ізюмському районі тривають роботи з ліквідації ямковості та відновлення покриття на дорозі «Ізюм – Оскіл».

В ХОВА також зазначили, аби знизити рівень аварійності на дорогах місцевого значення, виконуються роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.