Какие дороги ремонтируют в Харьковской области (фото)

На Харьковщине продолжается восстановление и ремонт дорог местного значения. Сейчас специалисты работают на двух автодорогах Чугуевщины и проводят ямочный ремонт на дороге в Изюмском районе.

«В первую очередь внимание уделяется маршрутам, которые соединяют областной центр с деоккупированными территориями и активно используются для доставки гуманитарных грузов, эвакуации населения и раненых», — сообщили в ХОВА.

По данным дорожников, на Чугуевщине работы идут на следующих дорогах местного значения:

«Граково – Базалеевка – Печенеги»;

«Мартовая – Хотомля – Старый Салтов».

В Изюмском районе продолжаются работы по ликвидации ямочности и восстановлению покрытия на дороге «Изюм – Оскол».

В ХОВА также отметили, чтобы снизить уровень аварийности на дорогах местного значения, выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.