Какие дороги ремонтируют в Харьковской области (фото)
На Харьковщине продолжается восстановление и ремонт дорог местного значения. Сейчас специалисты работают на двух автодорогах Чугуевщины и проводят ямочный ремонт на дороге в Изюмском районе.
«В первую очередь внимание уделяется маршрутам, которые соединяют областной центр с деоккупированными территориями и активно используются для доставки гуманитарных грузов, эвакуации населения и раненых», — сообщили в ХОВА.
По данным дорожников, на Чугуевщине работы идут на следующих дорогах местного значения:
- «Граково – Базалеевка – Печенеги»;
- «Мартовая – Хотомля – Старый Салтов».
В Изюмском районе продолжаются работы по ликвидации ямочности и восстановлению покрытия на дороге «Изюм – Оскол».
В ХОВА также отметили, чтобы снизить уровень аварийности на дорогах местного значения, выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается восстановление и ремонт дорог местного значения. Сейчас специалисты работают на двух автодорогах Чугуевщины и проводят ямочный ремонт на дороге в Изюмском районе.".