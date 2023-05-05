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Какие дороги ремонтируют в Харьковской области (фото)

Общество 13:25   05.05.2023
Виктория Яковенко
Какие дороги ремонтируют в Харьковской области (фото) Фото: ХОВА

На Харьковщине продолжается восстановление и ремонт дорог местного значения. Сейчас специалисты работают на двух автодорогах Чугуевщины и проводят ямочный ремонт на дороге в Изюмском районе.

«В первую очередь внимание уделяется маршрутам, которые соединяют областной центр с деоккупированными территориями и активно используются для доставки гуманитарных грузов, эвакуации населения и раненых», — сообщили в ХОВА.

По данным дорожников, на Чугуевщине работы идут на следующих дорогах местного значения:

  • «Граково – Базалеевка – Печенеги»;
  •  «Мартовая – Хотомля – Старый Салтов».

В Изюмском районе продолжаются работы по ликвидации ямочности и восстановлению покрытия на дороге «Изюм – Оскол».

В ХОВА также отметили, чтобы снизить уровень аварийности на дорогах местного значения, выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается восстановление и ремонт дорог местного значения. Сейчас специалисты работают на двух автодорогах Чугуевщины и проводят ямочный ремонт на дороге в Изюмском районе.".