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На Харківщині викрили чоловіків, які торгували психотропами (фото)

Суспільство 14:01   07.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрили чоловіків, які торгували психотропами (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські піймали двох чоловіків, які розповсюджувала психотропи в Ізюмському районі.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на території Ізюмського району невідомі займаються збутом наркотичних засобів, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

У скоєнні злочину викрили 33-річного та 48-річного місцевих мешканців.

«У вересні правоохоронці зафіксували факт продажу чоловіками психотропної речовини «PVP». На підставі ухвали суду поліцейські провели обшук за місцями мешкання чоловіків. В результаті виявлені пристрої для вживання наркотичних речовин, пігулки «метадон», зіп-пакети з речовиною бузкового і білого кольору, зіп-пакети з пігулками, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору», – зазначили поліцейські.

Речові докази направили на експертне дослідження. 33-річного чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

«Після проведення експертних досліджень буде прийняте рішення про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу 48-річному чоловіку», – додали правоохоронці.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські піймали двох чоловіків, які розповсюджувала психотропи в Ізюмському районі.".