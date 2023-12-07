На Харьковщине разоблачили мужчин, которые торговали психотропами (фото)

Полицейские поймали двух мужчин, которые распространяли психотропы в Изюмском районе.

Правоохранители получили информацию о том, что на территории Изюмского района неизвестные занимаются сбытом наркотических средств, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Правоохранители разоблачили 33-летнего и 48-летнего местных жителей.

«В сентябре правоохранители зафиксировали факт продажи мужчинами психотропного вещества PVP. На основании решения суда полицейские провели обыск по местам проживания мужчин. В результате обнаружены устройства для употребления наркотических веществ, таблетки «метадон», зип-пакеты с веществом сиреневого и белого цвета, зип-пакеты с таблетками, измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета», — отметили полицейские.

Вещественные доказательства направили на экспертное исследование. 33-летнего мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

«После проведения экспертных исследований будет принято решение о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения 48-летнему мужчине», — добавили правоохранители.