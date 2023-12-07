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На Харьковщине разоблачили мужчин, которые торговали психотропами (фото)

Общество 14:01   07.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили мужчин, которые торговали психотропами (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские поймали двух мужчин, которые распространяли психотропы в Изюмском районе.

Правоохранители получили информацию о том, что на территории Изюмского района неизвестные занимаются сбытом наркотических средств, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Правоохранители разоблачили 33-летнего и 48-летнего местных жителей.

«В сентябре правоохранители зафиксировали факт продажи мужчинами психотропного вещества PVP. На основании решения суда полицейские провели обыск по местам проживания мужчин. В результате обнаружены устройства для употребления наркотических веществ, таблетки «метадон», зип-пакеты с веществом сиреневого и белого цвета, зип-пакеты с таблетками, измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета», — отметили полицейские.

Вещественные доказательства направили на экспертное исследование. 33-летнего мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

«После проведения экспертных исследований будет принято решение о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения 48-летнему мужчине», — добавили правоохранители.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 14:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали двух мужчин, которые распространяли психотропы в Изюмском районе.".