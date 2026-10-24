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Домашнє насильство на Салтівці: що з’ясувала поліція

Події 19:00   24.10.2026
Оксана Горун
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Домашнє насильство на Салтівці: що з’ясувала поліція

Дружину від агресивного чоловіка захистили поліціянти в Салтівському районі Харкова. Подробиці повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“55-річна дівчина повідомила поліцейським, що її 59-річний чоловік висловлює словесні образи, агресивно себе поводить та погрожує фізичним насильством”, – поінформували в ГУНП.

На місце виїхали працівники поліції. Вони припинили те, що відбувалося, і склали адмінпротокол на агресора.

“Додатково правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Поліцейські попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису”, – зазначили поліціянти.

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Нагадаємо, пенсіонеру в Харкові поліція заборонила наближатися до дружини: поліціянти винесли терміновий заборонний припис 74-річному чоловікові, який чинив домашнє насильство щодо своєї 75-річної дружини.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дружину від агресивного чоловіка захистили поліціянти в Салтівському районі Харкова. Подробиці повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".