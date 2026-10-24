Домашнє насильство на Салтівці: що з’ясувала поліція

Дружину від агресивного чоловіка захистили поліціянти в Салтівському районі Харкова. Подробиці повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“55-річна дівчина повідомила поліцейським, що її 59-річний чоловік висловлює словесні образи, агресивно себе поводить та погрожує фізичним насильством”, – поінформували в ГУНП.

На місце виїхали працівники поліції. Вони припинили те, що відбувалося, і склали адмінпротокол на агресора.

“Додатково правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Поліцейські попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису”, – зазначили поліціянти.

Нагадаємо, пенсіонеру в Харкові поліція заборонила наближатися до дружини: поліціянти винесли терміновий заборонний припис 74-річному чоловікові, який чинив домашнє насильство щодо своєї 75-річної дружини.