Как борются с гололедом на дорогах коммунальщики в Харькове (фото, видео)

В Харькове коммунальщики бригад КП «Дорремстрой» обрабатывают дороги и тротуары песком и солью, сообщает горсовет.

В Харькове в течение дня коммунальщики борются с гололедицей на дорогах, пешеходных зонах и во дворах многоэтажек.

Работники КП «Дорремстрой» обрабатывают проезжую часть, тротуары и придомовые территории противогололедными материалами. Также коммунальщики чистят улицы от снега и льда.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже в субботу в течение суток будет от 0 до 5 мороза и снег. Но дальше ожидают похолодания еще на три дня, предупредила Диденко. С 12 февраля станет легче.