Live

Как борются с гололедом на дорогах коммунальщики в Харькове (фото, видео)

Общество 18:56   07.02.2026
Оксана Якушко
Как борются с гололедом на дорогах коммунальщики в Харькове (фото, видео) Фото: ХГС

В Харькове коммунальщики бригад КП «Дорремстрой» обрабатывают дороги и тротуары песком и солью, сообщает горсовет.

В Харькове в течение дня коммунальщики борются с гололедицей на дорогах, пешеходных зонах и во дворах многоэтажек.

Работники КП «Дорремстрой» обрабатывают проезжую часть, тротуары и придомовые территории противогололедными материалами. Также коммунальщики чистят улицы от снега и льда.

Видео: Харьковский горсовет

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже в субботу в течение суток будет от 0 до 5 мороза и снег. Но дальше ожидают похолодания еще на три дня, предупредила Диденко. С 12 февраля станет легче.

Читайте также: Гололед на дорогах: опасная погода будет царить 8 февраля в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
07.02.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
07.02.2026, 21:45
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
06.02.2026, 07:55
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
07.02.2026, 06:00
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
07.02.2026, 21:33

Новости по теме:

07.02.2026
Как борются с гололедом на дорогах коммунальщики в Харькове (фото, видео)
07.02.2026
Гололед на дорогах: опасная погода будет царить 8 февраля в Харькове и области
06.02.2026
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в субботу
03.02.2026
На Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков на 4 февраля
02.02.2026
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как борются с гололедом на дорогах коммунальщики в Харькове (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 18:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики бригад КП «Дорремстрой» обрабатывают дороги и тротуары песком и солью, сообщает горсовет.".