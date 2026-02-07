Як борються з ожеледицею на дорогах комунальники у Харкові (фото, відео)

У Харкові комунальники бригад КП «Шляхрембуд» обробляють дороги та тротуари піском і сіллю, повідомляє міськрада.

У Харкові протягом дня комунальники борються з ожеледицею на дорогах, пішохідних зонах та у дворах багатоповерхівок.

Працівники КП «Шляхрембуд» обробляють проїжджу частину, тротуари й прибудинкові території протиожеледними матеріалами. Також комунальники чистять вулиці від снігу та льоду.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, потепління йде на Харківщину. Але це ще не весна. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні почала змінювати вже 5 лютого. За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, уже в суботу протягом доби буде від 0 до 5 морозу та сніг. Але далі очікують похолодання ще на три дні, попередила Діденко. Із 12 лютого стане легше.