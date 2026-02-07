Ожеледиця на дорогах: небезпечна погода пануватиме 8 лютого на Харківщині

Прогноз про небезпечні явища погоди на неділю, 8 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Протягом доби 8 лютого 2026 року по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні метеорологів.

Нагадаємо, потепління йде на Харківщину. Але це ще не весна. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні почала змінювати вже 5 лютого. За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, уже в суботу протягом доби буде від 0 до 5 морозу та сніг. Але далі очікують похолодання ще на три дні, попередила Діденко. Із 12 лютого стане легше.