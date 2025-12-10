Live

Харьковщину заснежило: ситуация на дорогах (фото)

Общество 12:04   10.12.2025
Виктория Яковенко
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Первый снегопад испытал дороги Харьковщины, однако ситуация под контролем, информируют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Циклон, принесший на Харьковщину первый мощный снегопад, несколько ослабел уже утром. В то же время в ряде районов области осадки продолжаются и сейчас. В ночь на среду для борьбы с непогодой были задействованы бригады дорожников и более 70 единиц специализированной техники. Очищено и обработано дороги общего пользования государственного значения – 1200,75 км», — говорится в сообщении.

Дорожники говорят: продолжают круглосуточно мониторить ситуацию на дорогах и оперативно реагировать на изменения погодных условий для безопасности всех участников движения.

дороги Харьковщины очищали от снега
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
дороги Харьковщины очищали от снега
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
дороги Харьковщины очищали от снега
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, еще на рассвете на улицах Харькова появились коммунальщики и техника, писали в СКП «Харьковзеленстрой». Причина столь раннего пробуждения – в городе выпал первый снег.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем туман, видимость до 200-500 метров.

