Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото)

Общество 09:05   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Еще на рассвете на улицах Харькова появились коммунальщики и техника, пишут в СКП «Харьковзеленстрой». Причина столько раннего пробуждения – в городе выпал первый снег. 

На данный момент дежурные бригады расчищают улицы и дорожки от снега.

Первій снег в Харькове расчищают коммунальщики
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

«Работает как спецтехника, так и рабочие с лопатами. Главная задача – расчистить дорожки, чтобы людям удобно было утром передвигаться по городу», – пишут в СКП.

Первій снег в Харькове расчищают коммунальщики
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Первій снег в Харькове расчищают коммунальщики
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем туман, видимость до 200-500 метров.

Читайте также: Мокрый снег и туман. Жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде

Автор: Николь Костенко-Лагутина
