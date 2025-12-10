Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото)

Еще на рассвете на улицах Харькова появились коммунальщики и техника, пишут в СКП «Харьковзеленстрой». Причина столько раннего пробуждения – в городе выпал первый снег.

На данный момент дежурные бригады расчищают улицы и дорожки от снега.

«Работает как спецтехника, так и рабочие с лопатами. Главная задача – расчистить дорожки, чтобы людям удобно было утром передвигаться по городу», – пишут в СКП.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем туман, видимость до 200-500 метров.