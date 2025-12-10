Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Еще на рассвете на улицах Харькова появились коммунальщики и техника, пишут в СКП «Харьковзеленстрой». Причина столько раннего пробуждения – в городе выпал первый снег.
На данный момент дежурные бригады расчищают улицы и дорожки от снега.
«Работает как спецтехника, так и рабочие с лопатами. Главная задача – расчистить дорожки, чтобы людям удобно было утром передвигаться по городу», – пишут в СКП.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем туман, видимость до 200-500 метров.
Читайте также: Мокрый снег и туман. Жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 09:05;