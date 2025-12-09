Мокрый снег и туман. Жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 10 декабря.

«10 декабря по городу и области ночью и утром ожидается налипание мокрого снега; утром и днем ​​туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Харьковской области ночью без существенных осадков. Днем в Харькове небольшой и мокрый снег, по области он пройдет местами. В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 3 тепла, сообщали в Региональном центре по гидрометеорологии.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля