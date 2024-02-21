Метели, снег с переходом в дождь: погода в Харькове и области на 22 февраля
Фото: Елена Нагорная
В четверг, 22 февраля, на Харьковщине прогнозируют снег и мокрый снег, местами с дождем, при этом ночью осадки на отдельных территориях могут быть значительными. Слабая метель, на дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов со знаком «минус», днем — от 1 мороза до 4 тепла.
Ветер южный, 7 — 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 22 февраля, на Харьковщине прогнозируют снег и мокрый снег, местами с дождем".