Хуртовини, сніг із переходом у дощ: погода в Харкові та області на 22 лютого
Фото: Олена Нагорна
У четвер, 22 лютого, на Харківщині прогнозують сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем, при цьому вночі опади на окремих територіях можуть бути значними. Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 22 лютого, на Харківщині прогнозують сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем".