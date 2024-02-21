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Хуртовини, сніг із переходом у дощ: погода в Харкові та області на 22 лютого

Погода 20:02   21.02.2024
Олена Нагорна
Хуртовини, сніг із переходом у дощ: погода в Харкові та області на 22 лютого Фото: Олена Нагорна

У четвер, 22 лютого, на Харківщині прогнозують сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем, при цьому вночі опади на окремих територіях можуть бути значними. Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Читайте також: Про небезпечну погоду на Харківщині попередили синоптики: що прогнозують

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 22 лютого, на Харківщині прогнозують сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем".