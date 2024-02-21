Про небезпечну погоду на Харківщині попередили синоптики: що прогнозують

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 21 та 22 лютого, попередив Регіональний центр із гідрометеорології.

«Ввечері 21 лютого зі збереженням вночі 22 лютого у північній половині області очікуються значні опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем). На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів синоптики закликали бути уважними та обережними.