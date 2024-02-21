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Про небезпечну погоду на Харківщині попередили синоптики: що прогнозують

Суспільство 14:50   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду на Харківщині попередили синоптики: що прогнозують Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 21 та 22 лютого, попередив Регіональний центр із гідрометеорології.

«Ввечері 21 лютого зі збереженням вночі 22 лютого у північній половині області очікуються значні опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем). На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів синоптики закликали бути уважними та обережними.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 21 та 22 лютого, попередив Регіональний центр із гідрометеорології.".