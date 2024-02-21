Метеорологічна весна прийшла на Харківщину – синоптики
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на переважну частину Харківської області завітала метеорологічна весна.
«На переважній частині області перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення відбувся в період з 4 по 12 лютого, на півдні області: 30 січня — 1 лютого. Такі строки переходу до весни на 3-4 тижні раніше середніх багаторічних», – йдеться у повідомленні.
При цьому, в північно-східній частині області переходу не фіксували, зазначили синоптики.
Читайте також: День бабака на Харківщині: прогноз на весну та чи буде Тимко IV (сюжет)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: весна, метеорологическая, область, синоптики, тмепература, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Метеорологічна весна прийшла на Харківщину – синоптики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на переважну частину Харківської області завітала метеорологічна весна.".