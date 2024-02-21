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Метеорологічна весна прийшла на Харківщину – синоптики

Суспільство 11:11   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Метеорологічна весна прийшла на Харківщину – синоптики Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на переважну частину Харківської області завітала метеорологічна весна.

«На переважній частині області перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення відбувся в період  з 4 по 12 лютого, на півдні області: 30 січня — 1 лютого. Такі строки переходу до весни на 3-4 тижні раніше середніх багаторічних», – йдеться у повідомленні.

При цьому, в північно-східній частині області переходу не фіксували, зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на переважну частину Харківської області завітала метеорологічна весна.".