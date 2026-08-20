Обшуки у військових частинах та фейк про втечу полонених — підсумки 20 серпня

Масштабні обшуки у військових частинах, зокрема на Харківщині, проводить ДБР. Героєм України став командир штурмової роти полку «CODE 9.2» Владислав Польський. ДКВС спростувала, що двоє російських полонених убили бійця ЗСУ та втекли з колонії в Ізюмському районі. Три мобільні укриття за майже 8 мільйонів гривень планують закупити для Харкова. На Журавлівці виявили перевищення по кишковій паличці. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 серпня.

У межах операції «Справедливість для бійців» слідчі працюють і на Харківщині. Пресслужба ДБР повідомила: шукають військових, які лише формально перебувають на службі. А також – командирів, котрі використовують підлеглих у приватних інтересах, а не для оборони держави. Окрему увагу приділяють випадкам, коли замість виконання військових обов’язків, бійці зайняті на будівельних, господарських та інших приватних роботах. Провадження, які відкрило ДБР, здебільшого стосуються незаконного нарахування та отримання виплат, а також – використання праці військовослужбовців і корупційних зловживань. Загалом відкрили 21 кримінальне провадження. За результатами операції планують повідомили про підозру 22 особам.

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Високе звання офіцеру присвоїв президент Володимир Зеленський. Польський урятував побратимів, ризикуючи життям. На цивільному пікапі він примчав у зону ураження, аби забрати двох поранених. Їх не змогли евакуювати за допомогою роботизованої платформи, адже її підбив російський FPV-дрон. Польський просто на очах у ворожої аеророзвідки встиг перевантажити побратимів із підбитої платформи в кузов пікапа та перевезти в укриття.

Таку інформацію вчора активно поширювали харківські телеграм-канали. Повідомлення містили фото, імена та позивні втікачів. Проте інформація виявилася фейком. ДКВС офіційно заявила: з установ її системи жодних втеч засуджених, ув’язнених чи військовополонених не відбувалося. У службі наголосили: «Поширені повідомлення про втечу «з колонії на Харківщині військовополонених» не відповідають дійсності».

Відповідний тендер оголосила міська рада в системі «Прозоро», інформує Харківський антикорупційний центр. За даними ХАЦ, кожне наземне укриття розраховане на 50 осіб. Доставити конструкції в місто постачальники мають до 21 грудня.

Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб опублікувала пресслужба мерії. Спеціалісти взяли проби води в Журавлівському гідропарку. У ній виявили перевищення граничних показників за вмістом кишкової палички. Через це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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