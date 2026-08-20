Обыски в воинских частях и фейк о побеге пленных — итоги 20 августа
Масштабные обыски в воинских частях, в частности на Харьковщине, проводит ГБР. Героем Украины стал командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский. ГУИС опровергла, что двое российских пленных убили бойца ВСУ и сбежали из колонии в Изюмском районе. Три мобильных укрытия почти за 8 миллионов гривен планируют закупить для Харькова. На Журавлевке обнаружили превышение по кишечной палочке. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 августа.
Масштабные обыски в воинских частях проводит Государственное бюро расследований
В рамках операции «Справедливость для бойцов» следователи работают и на Харьковщине. Пресс-служба ГБР сообщила: ищут военных, которые лишь формально находятся на службе. А также — командиров, использующих подчиненных в частных интересах, а не для обороны государства. Отдельное внимание уделяют случаям, когда вместо выполнения военных обязанностей бойцы заняты на строительных, хозяйственных и других частных работах. Производства, открытые ГБР, в основном касаются незаконного начисления и получения выплат, а также использования труда военнослужащих и коррупционных злоупотреблений. Всего открыли 21 уголовное производство. По результатам операции планируют сообщить о подозрении 22 лицам.
Героем Украины стал командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский
Высокое звание офицеру присвоил президент Владимир Зеленский. Польский спас побратимов, рискуя жизнью. На гражданском пикапе он примчался в зону поражения, чтобы забрать двоих раненых. Их не смогли эвакуировать с помощью роботизированной платформы, так как ее подбил российский FPV-дрон. Польский прямо на глазах у вражеской аэроразведки успел перегрузить побратимов из подбитой платформы в кузов пикапа и перевезти в укрытие.
Государственная уголовно-исполнительная служба Украины опровергла, что двое российских пленных убили бойца ВСУ и сбежали из колонии в Изюмском районе
Такую информацию вчера активно распространяли харьковские Telegram-каналы. Сообщения содержали фото, имена и позывные беглецов. Однако информация оказалась фейком. ГУИС официально заявила: из учреждений ее системы никаких побегов осужденных, заключенных или военнопленных не происходило. В службе подчеркнули: «Распространенные сообщения о побеге «из колонии на Харьковщине военнопленных» не соответствуют действительности».
Три мобильных укрытия почти за 8 миллионов гривен планируют закупить для Харькова
Соответствующий тендер объявил городской совет в системе «Prozorro», информирует Харьковский антикоррупционный центр. По данным ХАЦ, каждое наземное укрытие рассчитано на 50 человек. Доставить конструкции в город поставщики должны до 21 декабря.
Купаться на Журавлевке опасно
Данные областного центра контроля и профилактики болезней опубликовала пресс-служба мэрии. Специалисты взяли пробы воды в Журавлевском гидропарке. В ней обнаружили превышение предельных показателей по содержанию кишечной палочки. Из-за этого отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания.
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