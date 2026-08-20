Обыски в воинских частях и фейк о побеге пленных — итоги 20 августа

Масштабные обыски в воинских частях, в частности на Харьковщине, проводит ГБР. Героем Украины стал командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский. ГУИС опровергла, что двое российских пленных убили бойца ВСУ и сбежали из колонии в Изюмском районе. Три мобильных укрытия почти за 8 миллионов гривен планируют закупить для Харькова. На Журавлевке обнаружили превышение по кишечной палочке. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 августа.

В рамках операции «Справедливость для бойцов» следователи работают и на Харьковщине. Пресс-служба ГБР сообщила: ищут военных, которые лишь формально находятся на службе. А также — командиров, использующих подчиненных в частных интересах, а не для обороны государства. Отдельное внимание уделяют случаям, когда вместо выполнения военных обязанностей бойцы заняты на строительных, хозяйственных и других частных работах. Производства, открытые ГБР, в основном касаются незаконного начисления и получения выплат, а также использования труда военнослужащих и коррупционных злоупотреблений. Всего открыли 21 уголовное производство. По результатам операции планируют сообщить о подозрении 22 лицам.

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Высокое звание офицеру присвоил президент Владимир Зеленский. Польский спас побратимов, рискуя жизнью. На гражданском пикапе он примчался в зону поражения, чтобы забрать двоих раненых. Их не смогли эвакуировать с помощью роботизированной платформы, так как ее подбил российский FPV-дрон. Польский прямо на глазах у вражеской аэроразведки успел перегрузить побратимов из подбитой платформы в кузов пикапа и перевезти в укрытие.

Такую информацию вчера активно распространяли харьковские Telegram-каналы. Сообщения содержали фото, имена и позывные беглецов. Однако информация оказалась фейком. ГУИС официально заявила: из учреждений ее системы никаких побегов осужденных, заключенных или военнопленных не происходило. В службе подчеркнули: «Распространенные сообщения о побеге «из колонии на Харьковщине военнопленных» не соответствуют действительности».

Соответствующий тендер объявил городской совет в системе «Prozorro», информирует Харьковский антикоррупционный центр. По данным ХАЦ, каждое наземное укрытие рассчитано на 50 человек. Доставить конструкции в город поставщики должны до 21 декабря.

Данные областного центра контроля и профилактики болезней опубликовала пресс-служба мэрии. Специалисты взяли пробы воды в Журавлевском гидропарке. В ней обнаружили превышение предельных показателей по содержанию кишечной палочки. Из-за этого отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания.

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