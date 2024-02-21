Метеорологическая весна пришла на Харьковщину – синоптики

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на большую часть Харьковской области пришла метеорологическая весна.

«На преимущественной части области переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения состоялся в период с 4 по 12 февраля, на юге области: 30 января – 1 февраля. Такие сроки перехода к весне на 3-4 недели раньше средних многолетних», – говорится в сообщении.

При этом в северо-восточной части области перехода не фиксировали, отметили синоптики.