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Спека посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 21 серпня

Погода 20:31   20.08.2026
Олена Нагорна
Спека посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 21 серпня
Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 20:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 21 серпня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.".