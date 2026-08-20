Спека посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 21 серпня

У п’ятницю, 21 серпня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 17–19 градусів, удень — 32–34, інформують у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

В області нічна температура становитиме 15–20 градусів, удень — 30–35.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У лісах області утримається надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста й Дня Незалежності та планують завершити основні роботи до п’ятниці. Головна тема оформлення цього року – яскравість та різноманітність фарб кінця літа. Комунальники самі створювали весь декор, дотримуючись концепції: не витрачати гроші на нове, а переосмислити наявні матеріали.