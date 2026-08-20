Жара усиливается: прогноз погоды по Харькову и области на 21 августа

В пятницу, 21 августа, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 17–19 градусов, днем — 32–34, информируют в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 15–20 градусов, днем — 30–35.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

В лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщала МГ «Объектив», сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости и планируют завершить основные работы до пятницы. Главная тема оформления в этом году — яркость и разнообразие красок конца лета. Коммунальщики сами создавали весь декор, придерживаясь концепции: не тратить деньги на новое, а переосмыслить уже имеющиеся материалы.