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Жара усиливается: прогноз погоды по Харькову и области на 21 августа

Погода 20:31   20.08.2026
Елена Нагорная
Жара усиливается: прогноз погоды по Харькову и области на 21 августа
Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 21 августа, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.".