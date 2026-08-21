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Новини Харкова – головне 21 серпня: загиблі у Леб’яжому, “приліт” у Дергачах

Події 08:50   21.08.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 21 серпня: загиблі у Леб’яжому, “приліт” у Дергачах

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:50

У Харкові поранена жінка, в області загинули дві – Синєгубов про обстріли

“Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали дев’ять людей, – навів дані за добу начальник ХОВА Олег Синєгубов. – У м. Харків зазнала поранень 43-річна жінка, гостру реакцію на стрес – 65-річна жінка; у с. Леб’яже Пролісненської громади загинули жінки 66 і 73 років, постраждали жінки 41 і 73 років; у с. Садове Близнюківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 79, 47 і 62 років; у сел. Золочів отримали гостру реакцію на стрес 71-річна жінка і 74-річний чоловік”.

08:20

Різко активізувався Куп’янський напрямок фронту

“На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Охрімівка та в районі Стариці. На Куп’янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Глушківки”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 21 серпня.

07:15

Загиблі у Леб’яжому та пожежа в Дергачах

Ніч у Харкові була менш тривожною, ніж зазвичай. Про небезпеку попереджали двічі: з 22:57 до 00:56 та з 02:11 до 03:43. У місті “прильотів” не було. Проте трагічною ця ніч стала для Харківської області.

Російські ударні БпЛА масовано атакували село Леб’яже в Чугуївському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по селу вдарили шість безпілотників. Загинули дві жінки, ще дві поранені, тіла двох загиблих деблокували з-під завалів рятувальники. У селі горіли п’ять приватних житлових будинків, знищені ще три та пошкоджені 20.

обстріл села Леб'язьке у Чугуївському районі Харківської області 2

Напередодні пізно ввечері російська “герань” вдарила по Дергачах.

Удар прийшовся по території торговельно-адміністративної будівлі, в якій розташовані банківське відділення, аптека та господарчий магазин. Унаслідок влучання спалахнула прибудова на задньому подвір’ї будівлі. Пожежу було оперативно локалізовано вогнеборцями ДСНС. На щастя, минулося без постраждалих“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Відео: Вячеслав Задоренко/телеграм

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".