Новости Харькова — главное 21 августа: погибшие в Лебяжьем, прилет в Дергачах

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07:15

Погибшие в Лебяжьем и пожар в Дергачах

Ночь в Харькове была менее тревожной, чем обычно. Об опасности предупреждали дважды: с 22:57 по 00:56 и с 02:11 по 03:43. В городе «прилетов» не было. Однако трагичной эта ночь стала для Харьковской области.

Российские ударные БпЛА массированно атаковали село Лебяжье в Чугуевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по селу ударили шесть беспилотников. Погибли две женщины, еще две ранены, тела двух погибших деблокировали из-под завалов спасатели. В селе горели пять частных жилых домов, уничтожены еще три и повреждены 20.

Накануне поздним вечером российская «Герань» ударила по Дергачам.

«Удар пришелся по территории торгово-административного здания, где расположены банковское отделение, аптека и хозяйственный магазин. В результате попадания вспыхнула пристройка на заднем дворе здания. Пожар был оперативно локализован огнеборцами ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram