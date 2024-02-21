Об опасной погоде на Харьковщине предупредили синоптики: что прогнозируют

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 и 22 февраля, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«Вечером 21 февраля с сохранением ночью 22 февраля в северной половине области ожидаются значительные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов синоптики призывали быть внимательными и осторожными.