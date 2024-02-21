Об опасной погоде на Харьковщине предупредили синоптики: что прогнозируют
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 и 22 февраля, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.
«Вечером 21 февраля с сохранением ночью 22 февраля в северной половине области ожидаются значительные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов синоптики призывали быть внимательными и осторожными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, опасная, погода, синоптики, сніг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 и 22 февраля, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.".