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Об опасной погоде на Харьковщине предупредили синоптики: что прогнозируют

Общество 14:50   21.02.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде на Харьковщине предупредили синоптики: что прогнозируют Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 и 22 февраля, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«Вечером 21 февраля с сохранением ночью 22 февраля в северной половине области ожидаются значительные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов синоптики призывали быть внимательными и осторожными.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 и 22 февраля, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.".