Найближчого тижня погоду в Харківській області визначатиме холодний антициклон із північного заходу, центр якого наразі розташований над Скандинавією. Через його вплив в регіоні поступово холоднішатиме, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Ксенія Калюжна.

«Він поступово переміщуватиметься на південний схід і обумовлюватиме погоду над Харківщиною. Це буде холодна погода, прохолодна погода. У нас уже майже не спостерігатимуться плюсові температури, з кожним днем ставатиме все прохолодніше», — зазначила синоптикиня.

Водночас, за її словами, значних снігопадів чи дощів найближчими днями очікувати не варто.

«Тому що це антициклональні повітряні маси — вони холодні, але більш сухі», – пояснила Калюжна.

Також Калюжна розповіла МГ “Об’єктив”, що наступна зима в Харкові та області очікується теплішою за кліматичну норму в середньому на 1, 5–2 градуси, проте без морозів не обійдеться. У грудні вдень прогнозують близько нуля, вночі — до 5-7 градусів морозу, а опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу перевищать норму. Найбільш нестабільними періодами стануть січень та перша половина лютого. Через постійні коливання температур та чергування теплих і холодних хвиль стійкого та високого снігового покриву протягом зими може не утворитися, а чи буде сніг на Новий рік, прогнозувати ще зарано. На характер сезону впливають тренд потепління за останні 30 років, явище Ель-Ніньйо, стан стратосферного полярного вихору та напрямок руху повітряних мас — з Атлантики чи північного сходу.