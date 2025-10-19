Приказ расстрелять гражданского и резкое похолодание — итоги 19 октября

Возросло количество КАБов, которыми бьют по Харьковской области, российский командир приказал подчиненному убить гражданского в Купянске, на Харьковщину идут заморозки и мокрый снег. МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 октября.

Аудиоперехват переговоров оккупантов в Купянске опубликовал 10-й армейский корпус ВСУ. На записи россиянин отдает преступный приказ подчиненному с позывным «Майкл». Захватчик произносит: «Один гражданский там ходит в синей панамке. Как будет мимо проходить, пристрели его и тело убери куда-нибудь». Защитники Украины подчеркнули, что умышленное убийство гражданского — это не просто нарушение Женевских конвенций, а военное преступление в чистом виде.

После некоторого затишья в бомбардировках, которое не ощущали разве что на Купянском направлении, российская армия в последнее время все активнее возвращается к применению КАБов. За минувшие сутки по мирному населению Харьковщины прилетело 10 авиабомб, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В частности, по Лозовой 18 октября ударили новым реактивным УМПБ-5Р, который летит на значительно большие дистанции, чем обычные КАБы. На село Андреевка в Великобурлукской громаде ночью 19 октября скинули сразу четыре авиабомбы. Информации о пострадавших там нет.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 22 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. А еще до этого, уже ночью с 19 на 20 октября, в области начнутся осадки, в том числе в виде мокрого снега.

